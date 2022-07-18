وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أن الاستطلاعات أظهرت تقدما لمورمو بعد أن حصلت على دعم غير متوقع من العديد من الأحزاب.

ورشح رئيس الوزراء وزعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم ناريندرا مودي، دروبادي مورمو لمنصب الرئيس الخامس عشر للبلاد، وتنتمي مورو لقبيلة (السانتال) التي تعد من المجتمعات المهمشة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن مودى أدلى بصوته فى الانتخابات إلى جانب العديد من أعضاء البرلمان.

ويُنتخب رئيس الهند بشكل غير مباشر من خلال هيئة انتخابية تتألف من أعضاء البرلمان من كلا المجلسين وأعضاء المجالس التشريعية في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، ولا يحق للأعضاء المرشحين الإدلاء بأصواتهم، وفي حال فوز مرشحة الحزب الحاكم فستكون أول امرأة من القبائل تتولى رئاسة الهند وثاني رئيسة في تاريخ البلاد.