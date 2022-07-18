وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة من مخيم "الجلزون" في شمال رام الله، فيما تم اعتقال ثلاثة من بينهم أسير محرر في بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، إلى جانب شاب من بلدة (بيتا) في محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية وإلى الجنوب من "جنين".

وفي مُحافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة بينهم فتاة، من المدينة (الخليل)، واثنين آخرين من بلدة (دورا) واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، واقتادته إلى أحد مراكز مدينة القدس المحتلة.