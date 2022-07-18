الإمارات وفرنسا تؤكدان أهمية دور البرلمانات في تعزيز التقارب بين الشعوب

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أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرالد لارشيه، أهمية دور البرلمانات في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب والدول ثقافيا وإنسانيا واجتماعيا وتأصيل ثقافة الحوار ونشر القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف الثقافات والشعوب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد - الذي يزور باريس حاليا-، جيرالد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب خاصة المجال البرلماني لمواكبة التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى أن تمثل الزيارة دفعا قويا لتطوير علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات وفرنسا على مختلف الصعد خاصة شقها البرلماني بما يسهم في تعزيز التواصل والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

من جانبه أكد جيرالد لارشيه اعتزاز فرنسا على المستويين الرسمي والشعبي بالعلاقات التي تجمع البلدين وحرصها على تنويع مجالاتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.