الأقصر تحرر 75 محضرا ضد المزارعين بكمية 3747 أردب قمح وغرامات 6.633 مليون جنيه

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت تلك الحملات منذ بداية شهر يوليو الجارى وحتى الآن، فى تحرير 75 محضر ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 3747 أردب و65 كيلو قمح، وعدم توريدها للمطاحن بغرامة مستحقة قدرها 6 مليون و633 ألف و340 جنيه.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 25951 طن و489 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 25951 طن و489 كيلو قمح للشون والصوامع، بجانب 79 طن و740 كيلو من خارج المحافظة تقاوى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.