الأقصر الأزهرية تشهد فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة "التنافس المعرفى"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة (التنافس المعرفي) للعام 2022م بالمنطقة، وذلك بمركز التدريب المتطور بديوان عام المنطقة، وبحضور ومشاركة كل من أسامة عبد المنعم عبيد مدير الكتب والمكتبات، وخالد العربى مسئول بالجودة، وأعضاء لجنة التحكيم.

ومن جانبه حث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الطلاب المشاركين على القراءة وأهميتها في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها، وذلك للوصول بمهاراتهم الأساسية في القراءة إلى المستوى المنشود، لأخذ موقع متقدم في معدلات القراءة العالمية، إذ يواصل الطلبة قراءة الكتب ثم تلخيصها على مدار العام، مما يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين وفق آليات ومعايير محددة، ومساهمة القراءة في بناء شخصيتهم لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا، متمنياً لجميع الطلبة المشاركين التوفيق والسداد.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن إنطلاق فعاليات أعمال التصحيح للشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021/2022 م للعلوم الشرعية والعربية والثقافية، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتنفيذاً لتعليمات فضيلة الأستاذِ الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على أنه تم التشديد على تنفيذ ما ورد من تعليمات من رئاسة القطاع فيما يخص أعمال مركز التصحيح، مع الأخذ فى الإعتبار بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، حيث تابع أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، أعمال التصحيح وذلك بإشراف مدراء المراحل التعليمية المختلفة، حيث أنه لم يتم رصد أى شكاوى مع توفير الأجواء المناسبة لمقدري الدرجات حرصاً على مصلحة الطلاب.



منطقة الأقصر الأزهرية تشهد فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة (1)



منطقة الأقصر الأزهرية تشهد فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة (2)



منطقة الأقصر الأزهرية تشهد فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة (3)



منطقة الأقصر الأزهرية تشهد فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة (4)