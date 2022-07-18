اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 07:28 م
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اعتماد الموازنة التقديرية لـ12 شركة تابعة للقابضة للمياه عن العام المالى 22/23

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:55 م
اعتماد الموازنة التقديرية لـ12 شركة تابعة للقابضة للمياه عن العام المالى 22/23 ممدوح رسلان
كتب أحمد حسن

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عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 12 شركة تابعة ( المنيا - اسوان - قنا - شمال وجنوب سيناء- مطروح - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية - محافظات القناة - القليوبية - أسيوط والوادى الجديد ) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة.

 

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2022-2023، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات.

 

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

 

 وأكد أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2022-2023، تعكس تحسن أداء الشركات ما يعد مؤشرا ايجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وبرامج الإنتاج المستهدفة، والتوسع فى مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد المائية، والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الاعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب فى مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.


شركات المياه

الشركه القابضه للمياه

مشروعات المياه



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