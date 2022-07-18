استطلاع: 70% من الأمريكيين يرفضون أداء بايدن الاقتصادي

كتبت: نهال أبو السعود

أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن معدلات الموافقة الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت ‏إلى مستوى قياسي منخفض خلال فترة رئاسته وتجاوزت أدنى معدلات تأييد الرئيسين السابقين.‏

وضع استطلاع لشبكة سي ان بي سي تصنيف الموافقة الاقتصادية لبايدن عند 30 في المائة أي أقل ‏بخمس نقاط من استطلاع سابق في أبريل، بينما يرفض 70 في المائة أداء الرئيس الأمريكي الاقتصادي.‏

ووفقا للشبكة هذا الرقم هو أيضًا أقل بـ 11 نقطة من أدنى مستوى للرئيس السابق ترامب و 7 نقاط أقل ‏من أدنى مستوى للرئيس السابق أوباما، وشمل الاستطلاع 800 امريكي.‏

وخلص تقرير سي ان بي سي إلى أن النتائج الأخيرة تتضمن أسوأ مقاييس التوقعات الاقتصادية التي ‏سجلتها الشبكة الاقتصادية خلال 15 عاما.‏

قال أكثر من 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون دخول البلاد في ركود العام المقبل ‏، ويعتقد 6 في المائة أنها تراجعت بالفعل.‏

كما أفاد 22 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن الاقتصاد سيتحسن في الأشهر الـ 12 ‏المقبلة، وكانت الموافقة الرئاسية الإجمالية لبايدن في الاستطلاع أقل بنقطة واحدة من أدنى تصنيف ‏لترامب ، عند 36 في المائة.‏

ويعتبر التضخم هو الشاغل الأكبر الأن في المجتمع الأمريكي يليه الإجهاض، وكان أدنى مصدر للقلق ‏هو فيروس كورونا ، وهو تغيير عن السنوات الأخيرة، وشملت الشواغل الأخرى الجريمة والهجرة ‏والوظائف وتغير المناخ.‏

قال حوالي نصف المستجيبين إن تحركات بايدن ضد التضخم ليس لها أي تأثير - وفقط ثلثهم يعتقدون أن ‏جهوده لها تأثير معاكس على نواياهم.‏

بينما قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع انهم اضطروا لتقليص وسائل الترفيه وتقليل القيادة ‏وتقليل السفر لمكافحة ارتفاع التكاليف.‏