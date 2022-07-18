استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون بشأن مستقبل اقتصاد بلادهم

وأشار المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أن هذه النسبة هي أعلى بـ6% عن استطلاع سابق أجري في مايو الماضي، كما أنه يتضمن نسبة 67% ممن أبدوا قلقا بالغا، و25% عبروا عن قلقهم الشديد، بعد الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1%.



ومن ناحية أخرى، وبشأن معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد بلغ 59%، وهو معدل مرتفع على نحو قياسي في هذا الاستطلاع، إلا أنه حصل أيضا على نسب متراجعة نسبيا بشأن استجابته لمشكلات التضخم 73%، والاقتصاد 68%، والهجرة 61%، والأسلحة 59%، والطاقة بـ57%.