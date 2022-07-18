اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 08:39 ص
أكرم القصاص
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استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون بشأن مستقبل اقتصاد بلادهم

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:39 ص
استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون بشأن مستقبل اقتصاد بلادهم الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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أظهر استطلاع حديث للرأي أن 93% من الأمريكيين قلقون بشأن ارتفاع معدلات التضخم، كما يخشى كثيرون من أن هذا الوضع قد يزداد سوءا من الآن.
 

وأشار المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أن هذه النسبة هي أعلى بـ6% عن استطلاع سابق أجري في مايو الماضي، كما أنه يتضمن نسبة 67% ممن أبدوا قلقا بالغا، و25% عبروا عن قلقهم الشديد، بعد الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1%.


ومن ناحية أخرى، وبشأن معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد بلغ 59%، وهو معدل مرتفع على نحو قياسي في هذا الاستطلاع، إلا أنه حصل أيضا على نسب متراجعة نسبيا بشأن استجابته لمشكلات التضخم 73%، والاقتصاد 68%، والهجرة 61%، والأسلحة 59%، والطاقة بـ57%.

 


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