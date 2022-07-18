استشارى تغيرات مناخية: الدول الصناعية الكبرى بإمكانها خفض الانبعاثات

قال الدكتور سمير طنطاوي استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن الدول الصناعية الكبرى والدول بازغة النمو بإمكانها تزود الطموح فى خفض الانبعاثات من خلال الوقف الفورى للوقود الحفرى، من البترول والفحم، حيث أن الفحم أكبر ملوث، والبترول ومشتقاته، بالإضافة إلى توليد الطاقة من المصادر المتجددة من الشمس والرياح والأمواج وباطن الأرض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه حتى الطاقة النووية بما لها من آثار سلبية، مثل مخلفات المواد الخطر النووية إلا أنها صفرية الانبعاثات، فهى أفضل حالا فيما يخص التغيرات المناخية.

وأشار استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إلى أن هذه الدول لا تريد الاستغناء عن استخدام الوقود الحفرى لأنها أرخص مصادر الطاقة، وتضرب بعرض الحائط لمستقبل الكوكب.