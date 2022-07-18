ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من الظهـر وحتى الخامسة مساء

- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة

- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم