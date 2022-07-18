اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 05:48 م
أكرم القصاص
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ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:45 م
ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف حالة الطقس اليوم

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
الطقس
 
وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:
- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من الظهـر وحتى الخامسة مساء
- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة
- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية
- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم

 


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