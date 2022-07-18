ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:
- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من الظهـر وحتى الخامسة مساء
- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة
- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية
- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم
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