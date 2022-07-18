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ارتفاع بالرطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:01 م
ارتفاع بالرطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل حاله الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية،  معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا 
 
 
 

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