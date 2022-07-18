ارتجاج ونزيف وكدمات.. الحالة الصحية لـ18 مصابا بحادث الطريق الساحلي الشمالي

مطروح -فريق المحافظات

شهدت مستشفي الحمام النموذجي اليوم الإثنين، استقبال 18 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الساحل الشمالي، والذي أسفر عن إصابات متفرقة، مابين "ارتجاج وكسر في الجمجمة، ونزيف بالصدر، وكدمات في الجسم والوجة"، وتم تلقي العلاج لعدد منهم، وخروجهم واستمرار متابعة حالات باقي المصابين، بعد نقلهم إلى مستشفى الحمام النموذجي.



تعود بداية الواقعة، عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمرسى مطروح، بلاغات بوقوع حادث تصادم في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الساحل الشمالى.



استقبل مستشفى الحمام النموذجي كلا من: محمود سمير عبد العال، مقيم العامرية جروح متهتكة، وكسر بالذراع الأيمن، وحلمى عصام حلمى حسين مقيم العامرية خروج تحسن الحالة، ومحمد ناجى غيث مقيم العامرية، خروج وتحسن الحالة.

و طارق نور حلمى حسين مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم، وغيث سعد عبد المولى مقيم النهضة العامرية كدمات متفرقة، وسحجات بالوجه، وخالد محمد عبد الله مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم وجروح متعددة، ومحمد خالد محمد عبد الله مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم.

وعبدالله خالد محمد عبد الله مقيم العامرية، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد العاطى على مقيم النهضة العامرية، اشتباه ارتجاج ونزيف بالصدر. ومحمود نبيل فاروق مقيم العامرية، جروح متعددة بالجسم، وإبراهيم عفيفى عبد المولى مقيم العامرية، جروح متعددة بالجسم، وعزة بشير محمد، مقيم الإسكندرية، كدمات وسحجات بالجسم، وأحمد عبد النبي عبد النبى عبد المنعم، مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد الدفراوى مقيم العامرية، اشتباه بكسر في الجمجمة، وعلاء أنور مسعى مقيم العامريه اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سيف إبراهيم، مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود رجب السيد، مقيم العامرية كدمات وسحجات بالجسم وعبد الرازق عصام حلمى مقيم العامرية خروج متابعة.