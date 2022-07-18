إصابة 6 أشخاص بحريق مخلفات في الهرم

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

أصيب 6 أشخاص باختناق في حريق نشب بمخلفات بشارع منشأة البكارى قبل نزلة المريوطيه بمنطقة الهرم وتم اسعافهم والسيطرة علي الحريق بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بشارع منشأة البكارى قبل نزلة المريوطيه بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردو أمن لمحاصر النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه 6 مصابين جري نقلهم إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.