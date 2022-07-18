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إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بطريق الواحات

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:04 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بطريق الواحات حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بطريق الواحات الصحراوى بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل جميع المصابين الى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الواحات القادم من صينية الواحات اتجاة الحي السادس أسفل الأوسطي، وتبين بالفحص وقوع حادث مرورى بين تروسيكل و مركبة "توك توك"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارى تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.
 
 

حادث مرورى

اخبار الحوادث

طريق الواحات الصحراوى

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