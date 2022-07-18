إصابة 5 أشخاص فى حادثين بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادثين منفصلين بنطاق مركز الرياض بكفرالشيخ، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد ليجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف من موقع الحادثين إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغ بوقوع حادثي تصادم بدائرة المركز، أحدهم بالمدينة والآخر بقرية الوزارية التابعة لدائرة المركز، ليجري نقل 5 أشخاص مصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومرفق إسعاف كفرالشيخ، إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام تفيد وصول مصابين فى حادثين منفصلين بمركز الرياض، عن طريق سيارات الإسعاف.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من راوية السيد محمد 55 سنة من الرياض بكدمات وجروح متفرقة، وسحر رضوان أحمد 25 سنة بكدمات وسحجات فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بمدينة الرياض.

كما أصيب عبدالرحمن وجيه فرحات 16سنة بكدمات وجروح شديدة،وعبده وجيه فرحات 17 سنة بجروح وكدمات وسحجات، ومحمد ناصر فتوح 22 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض.