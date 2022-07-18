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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:07 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى مصرع شخص صدمته سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود حادث، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة و ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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