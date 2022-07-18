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إصابة راكبين إثر انحراف بالون طائر فى سماء الأقصر.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:22 ص
إصابة راكبين إثر انحراف بالون طائر فى سماء الأقصر.. اعرف التفاصيل البالون الطائر فى الأقصر - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تحليق عدد من رحلات البالون الطائر من أرض مطار البر الغربي بمدينة القرنة، وخلال التحليق انحرفت إحدى البالونات فى إتجاه بالون آخر كان يقل على متنه 28 راكبا، وهبطت البالونات بسلام وأصيب 2 فقط من الركاب بإصابات طفيفة وتم نقلهم للمستشفى، وتقرر وقف الرحلات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدنى للتحقيق فى الواقعة.

وفي هذا الصدد قالت وزارة الطيران المدنى، فى بيان صحفى، أنه أثناء تنفيذ نشاط طيران البالون بمدينة الأقصر اليوم، وبعد التأكد من الرصدة الجوية الصباحية، حيث كانت سرعة الريح 3 عقدة على سطح الأرض، وبعد إقلاع مجموعة من البالون ووصولها إلي ارتفاع 60 متر تقريباً، حيث كانت سرعة الريح حوالي 7 عقدة على هذا الإرتفاع.

وأضافت وزارة الطيران المدنى، أنه انحرف أحد البالونات في إتجاه بالون آخر، مما أدي إلي قطع في البالون وقد هبط البالون إلي الأرض ووصول الركاب بسلام وعددهم 28 راكب، فيما عدا راكبين تعرضوا إلي إصابات طفيفة، وقد تم نقلهم  بالإسعاف إلى المستشفى للإطمئنان على حالتهم، وقد تم تعليق نشاط طيران البالون لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم للتحقيق في الواقعة.

جدير بالذكر أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

 


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