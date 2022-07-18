أوكرانيا: القوات الروسية عجزت عن تحقيق أي تقدم خلال الأيام الأخيرة

أ ش أ

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية عجزت عن تحقيق أي تقدم خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المتحدث الأوكراني – في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية مساء الأحد أن القوات الروسية تقصف بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة، مشيرا إلى أنه ليس لدى كييف أي مؤشرات عن هجوم روسي موسع.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ "هيمارس" الأمريكية في دونباس، فضلا عن تدمير مستودع لصواريخ مضادة للسفن من طراز "هاربون" في أوديسا بجنوب أوكرانيا.