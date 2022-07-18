أهم النصائح للمواطنين لتجنب الآثار السلبية لارتفاع حرارة الجو

كتبت ــ أسماء نصار

تشهد البلاد موجة من الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة ، حيث ستكون 35 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستصل إلى36 و37 درجة، وسنتحول إلى أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار، لأن أغلب الكتل الهوائية تظل قادمة من البحر المتوسطوالصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح للمواطنين.

1- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

2- شرب كميات كبيرة من المياه.

3- ارتداء ملابس قطنية.

4- ارتداء أغطية رأس بيضاء.

5- التقليل من الموالح والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

6- تناول الخضراوات والفاكهة.

7- الاعتماد على الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من المياه.

8- خفض المجهود البدنى قدر الامكان.