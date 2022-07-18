"أمن المنافذ" يضبط 20 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (20) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1130) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (155) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.