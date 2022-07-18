أفضل قطع أثرية توضح الفن القبطى فى متحف الغردقة.. صور

يحتوى متحف آثار الغردقة على الآلاف من القطع الأثرية المختلفة، تلك القطع الأثرية تعود لعدة عصور منها العصر الفرعونى والرومانى والقبطى والإسلامى والحديث.





من بين تلك القطع قطع أثرية توضح الفن القبطي.. تعرف على أفضلها:



- القطعة الأولى "دعامات خشبية" دعامتان من الخشب من حامل الأيقونات بالدير، والمصنوعة من خشب ملون.

- القطعة الثانية "أيقونة القديس أستفانوس" أيقونة من الخشب الملون تصور القديس أستفانوس أول شهداء فى المسيحية ورئيس الشمامسة "رتبة للخدمة فى الكنيسة" ومصنوعة من مادة خشب ملون.

- القطعة الثالثة "أيقونة القديسان قزمان ودميان" أيقونة من الخشب الملون للقديسين قزمان ودميان وهما شهيدان مسيحيان عرب من شمال شبه الجزيرة العربية وطبيبان يعملان بالطب، ومصنوعة من خشب ملون.

يذكر أن متحف آثار مدينة الغردقة، استقبل زواره خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالورود، حيث قدمت إدارة المتحف الورود لجميع زوار المتحف منذ أول أيام العيد، سواء مصريين أو أجانب، حتى نهاية الإجازة.

لقى تقديم الورود من ادارة المتحف للزوار حالة من البهجة والسرور لدى زوار متحف آثار الغردقة الذى بقع جنوب مدينة الغردقة ويحوى على أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة بداية من العصر الفرعونى حتى الحديث.