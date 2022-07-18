أسوأ عادات الإفطار لمرضى الخرف.. أبرزها اللحوم المصنعة والسكريات

إيناس البنا

المرض العقلي هو مصطلح شامل يستخدم لمجموعة من حالات الصحة العقلية التي تتميز بها مشاكل في الذاكرة وضعف التفكير والقدرات الاجتماعية التي قد تؤثر على وظائف الحياة اليومية.

لكن هذا ليس الجزء الأسوأ - فالخرف يزداد سوءًا بسبب حقيقة أن الخبراء لم يتمكنوا من التأكد من أسبابه حتى الآن ولا علاجه.

في حين أن التشخيص والأدوية والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الخرف بشكل أفضل لا يزال الخرف حالة مزمنة للعقل دون علاج، ومع ذلك، كخطوة أولى، من المهم أن تكون على دراية بالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، وفقا لموقع " healthline" تبين أن هناك بعض عادات الإفطار يمكن أن يجعل الخرف أسوأ.