أبطال من ذوي الهمم فى الأقصر.. مصطفى شيبة وشقيقه محمود مصابان بالقدم الزجاجية

الأقصر – أحمد مرعى

قصص أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة فى محافظة الأقصر وجميع أنحاء مصر لا تنتهى، فلدينا إثنين من الأشقاء الأكبر مصطفى ناصر شيبه 19 سنة، والأصغر محمود ناصر 16 سنة، والذين ولدوا داخل قرية العشي التابعة لمدينة الزينية شمال الأقصر، وهما مصابان بالقدم الزجاجية وتعيش أسرتهم حياة خاصة ومختلفة من نوعها تحتاج لخدم كبيرة وفحوصات طبية وعمليات جراحية بصورة دورية، وقررا خلال العامين الماضيين أن يقدما الدعم لوالدهم الذي يعمل بمجال الزراعة ويحتاج لمصاريف كثيرة لظروف إبنيه من أصحاب الهمم، ودخلا فى التجارة الإلكترونية وأسسا شركة إلكترونية لمساعدة الأب والأسرة فى مصاريف علاجهما المكلفة للغاية شهرياً.

وفى هذا الصدد التقى "تليفزيون اليوم السابع" مع الشاب مصطفى ناصر شيبة البالغ من العمر 19 سنة، وشقيقه محمود ناصر 16 سنة، والمصابان بنفس المرض وهو "القدم الزجاجية" داخل منزليهما والذي قام الوالد الحاج ناصر شيبة بتجهيزه ليكون مناسب لحركتيهما بالكراسي المتحركة، ويقوم بتوفير الدعم اللازم لهما فى كافة ما يحتاجونه في حياتهما اليومية خلال المذاكرة والدراسة والعمل على الإنترنت.

ويقول مصطفى شيبه الشقيق الأكبر وصاحب فكرة شركة التجارة الإلكترونية، أنه وشقيقه محمود أجبرتهم الظروف على البقاء فى المنزل لفترات طويلة، ورزقهما الله بوالد يريدهما أن يعيشان حياة طبيعية تماماً، فقام ببيع قطعة أرض لديه واشتري سيارة جهزها لخدمتهم لكي يتحرك بهما فى كافة أرجاء المحافظة للمشاركة فى الفعاليات الخيرية والمؤتمرات واللقاءات وحفلات التكريم لهما على مدار السنوات الماضية، كما أن والدتهما تعمل معهما فى المنزل بصورة كبيرة بجانب الرعاية فقد شاركت في شراء جهاز كمبيوتر لهما لكي يستمتعان بالوقت فى المنزل بجانب التلفاز، موضحاً أنه قرر استغلال تواجده على السوشيال ميديا والإنترنت أن يطلق صفحة إلكترونية على فيس بوك لإدارة الصفحات لأصدقائه وأحبته بمقابل زهيد لكي يشارك مع والده ووالدته فى توفير مصاريف العلاج والعمليات.

ويضيف مصطفى شيبه لـ"اليوم السابع"، أن والده قام أيضاً خلال السنوات الماضية بتجهيز منزلهما فى المداخل والمخارج للغرف لتكون مناسبة لتحركهما بالكراسي الكهربائية التى حصلا عليها من مؤسسة خيرية بعد لقاء سابق مع اليوم السابع وقت فوزه بالمركز الأول على الجمهورية عقب إختراعه آلة مميزة تشبه السلم الكهربائي لخدمة حصاد قصب السكر وتوفير الأموال والعمالة والوقت لدعم والده خلال فترة الحصاد التي تبدأ في فصل الشتاء من كل عام، وقرر أن يساعده بالطريقة التي يستطيع عملها وهي أن يستغل ساعات وجوده على فيس بوك وبدأ فى إدارة صفحات أصدقاؤه بمقابل بسيط لكي يساعد أسرته في توفير مصاريف من علاجه وشقيقه التى تكلف الأب كثيراً بصورة شهرية.

فيما قال محمود ناصر، أنه وشقيقه مصطفى بعد فترة من إدارة صفحات أصدقائهم على فيس بوك، أطلقا أول شركة إلكترونية يقومون من خلالها بمساعدة أصدقائهم وأصحاب الشركات والمؤسسات وغيرها بقدر خبرتهما وتعلمهما التسويق الإلكتروني والبرمجة وغيرها من الأدوات التي تساعدهم في كسب الرزق من الإنترنت، لمساعدة أسرتهم فى مصاريف العمليات التى تجرى لهم والعلاج وغيرها فى المنزل، موضحاً أنهما عرضا الفكرة على الأب وأعجب بها وقرر مساعدتهم بمبلغ بسيط فى البداية حتى أصبحت لديهم شركة جيدة توفر لهم مصاريفهم الخاصة وثمن باقة الإنترنت الشهرية ومعدات مثل كاميرات تصوير وجهاز لاب توب لإدارة أعمالهم من أموالهم الخاصة.

وكان قد كرم نائب محافظ الأقصر، الطفل الأقصري "مصطفى ناصر شيبه"، 19 سنة، ابن قرية العشي بمدينة الزينية، ويعيش معاناة جسدية أخرج عقله للنور فكرة بسيطة عظيمة ساعدته في الوصول للمركز الأول على مستوى الجمهورية بالمرحلة الإعدادية في مسابقة "المخترع الصغير" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، والذي واجه وتحدي الظروف ليصل لتلك المرحلة الهامة في حياته من الصغر باختراع آلة مميزة تشبه السلم الكهربائي لخدمة حصاد قصب السكر وتوفير الأموال والعمالة والوقت خلال فترة الحصاد التي تبدأ بنهاية الشهر الجاري من كل عام.



تكريم-الطفل-مصطفى-شيبة-بطل-يكافح-ظروفه-بالتدريب-للجميع



تكريم-سابق-لمصطفى-ومحمود-بإدرتهم-التعيليمة



تكريم-مصطفى-شيبه-من-وزير-الشباب-والدكتور-على-جمعة



جانب-من-احدي-التكريمات-لمصطفى-ومحمود-شيبه



مصطفى-شيبة-خلال-تكريمه-من-مدير-الأمن



مصطفى-شيبه-وشقيقه-محمود-مصابان-بالقدم-الزجاجية-فى-الأقصر



مصطفى-ومحمود-خلال-تكريمهما-فى-احدي-المؤتمرات



مصطفى-ناصر-أحد-نجوم-ذوي-الاحتياجات-بالأقصر