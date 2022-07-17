5 مرشحين على مقعد نقيب المحامين فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح

كتب محمد السيد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، عن ترشح 5 محامين في اليوم الثاني من عملية استقبال الأوراق، والتي استمرت من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين .

وجاءت أسماء الأساتذة المتقدمون بأوراقهم كالآتي:

1 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان

2 ـ أحمد علي إبراهيم جمعة

3 ـ علي محمد فتوح حسين

4 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي

5 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة

وتستمر النقابة العامة في استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.