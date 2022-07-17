اليوم السابع
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‬ محمود محيى الدين يناقش التحضيرات لقمة المناخ مع عدد من المسئولين بسنغافورة.. صور

الأحد، 17 يوليه 2022 12:08 م
‬ محمود محيى الدين يناقش التحضيرات لقمة المناخ مع عدد من المسئولين بسنغافورة.. صور محمود محيى الدين خلال اللقاء
كتب عبد الحليم سالم

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زار الدكتور "محمود محيي الدين" رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27، سنغافورة حيث التقى بعدد من المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين، بمشاركة سفير مصر في سنغافورة "محمود المغربي" والمستشارة "يارا البديوي". 
 
وتناولت هذه اللقاءات التي نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية بسنغافورة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والقضايا الموضوعية التي من المنتظر تناولها خلال انعقاده، وكذلك سبل تعزيز أواصر التعاون مع الحكومة السنغافورية، ودعم قطاعي الأعمال والمال للعمل المناخي في مصر وإفريقيا، كما سلط الدكتور محيي الدين الضوء على أولويات العمل الدولي اتصالا بعقد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP27 المقرر إقامته في شرم الشيخ نوفمبر المقبل .
 
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والتقي الدكتور محيي الدين بتيو تشي هين وزير أول ووزير منسق للأمن الوطني في سنغافورة وهو أيضًا رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات بشأن تغير المناخ في سنغافورة، وكذلك السيد ثارمان شانموجاراتنام وزير أول ووزير منسق للسياسات الاجتماعية، وتناولت هذه اللقاءات سبل دعم سنغافورة لمصر وإفريقيا خاصة فيما يتعلق بقضايا تمويل المناخ وأسواق الكربون في ظل تأكيد الحكومة السنغافورية على رغبتها في التعاون مع مصر فى هذه المجالات. 
 
وشملت أجندة زيارة الدكتور محيي إلى سنغافورة لقاء آخر مع بون شي لو الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة (مجموعة SGX)، حيث ناقش الاجتماع دور التمويل في دعم التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، والتعاون المحتمل مع سنغافورة لتطوير أسواق الكربون في مصر وأفريقيا.
 
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كما التقى الدكتور محيي الدين بالسيد رافي مينون  العضو المنتدب لهيئة النقد في سنغافورة (MAS) ورئيس المجلس الاستشاري لشبكة آسيا والمحيط الهادئ لتحالف جلاسكو المالي من أجل الانبعاث الصفري GFANZ، حيث تناول اللقاء الجوانب المالية لتغير المناخ ، مع التركيز على تنمية القدرات وحشد تمويل الانتقال البيئي. 
 
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كما شارك الدكتور محيي الدين بالمائدة المستديرة التي نظمها صندوق الثروة السيادية لسنغافورة. 
 
وشملت هذه المائدة المستديرة  فرانزيسكا زيمرمان، مديرة الاستدامة واستراتيجية تغير المناخ والدكتور ستيف هوارد ، رئيس الاستدامة في Temasek ،بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الفريق العامل على الاستدامة والمناخ حيث قاموا بعرض استراتيجيتهم حول الاستدامة.  
 
كما شملت زيارة الدكتور محيي الدين الى سنغافورة لقاء اخر مع كارا أوين، المفوض السامي البريطاني في سنغافورة.
 
 

المناخ

شرم الشيخ

محمود محيى الدين

سنغافورة



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