وزير الكهرباء العراقى: مفاوضات الربط الكهربائى مع السعودية استمرت عامين

وقال المهندس عادل كريم - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية - إن استمرار الدعم الحكومي سيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3 أعوام، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي عبر 4 خطوط بأسعار تنافسية.



وأشار وزير الكهرباء العراقي إلى أن بلاده سيكون محورا لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا.



وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وقعت مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق.



ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها.