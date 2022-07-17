وزير الطيران: نقدم جميع التسهيلات لتوفير أعلى مستوى من الخدمات لكل المؤسسات

كتب أحمد مصطفى

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة الوطنية مصرللطيران ووزارة الأوقاف وذلك بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بتعزيز سبل التعاون مع كافة مؤسسات الدولة المصرية وفي ضوء التنسيق الدائم والتعاون المثمر بين وزارتي الطيران المدني والأوقاف.

وفى كلمته خلال مراسم توقيع البروتوكول وجه الطيار محمد منار وزيرالطيران المدني الشكر لوزير الأوقاف على هذا اللقاء المثمر مؤكداً أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة ويعد خطوة هامة في تدعيم التعاون بين وزارتي الأوقاف والطيران المدني وفق استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم جميع التسهيلات وتوفير اعلى مستوى من الخدمات لكل الوزارات والمؤسسات كما يقدم حزمة من التيسيرات لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها فى مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية بما يعزز من دور مصر الريادى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لوزيرالطيران المدني مثمناً الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران في النهوض بقطاع الطيران المدنى مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يدعم أسس التعاون بين وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وبين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة الوطنية "مصر للطيران" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بصفتها الناقل الرسمي للفعاليات والمناسبات الدولية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لهابما يسهم في تعزيز دور مصر الريادي في نشر صحيح الدين عالميا من خلال المؤتمرات والمسابقات الدولية والبعثات والإيفاد واستقبال المتدربين.

وأضاف أنه في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عززت الدورالريادي المصري في كل دول العالم فإن كلمة سيادة الرئيس بمؤتمر جدة تكشف عن دورمصر الهام في القضايا الدولية وتعزز دورها الريادي مؤكدا أن وزارة الأوقاف تشهد طلبًا غير مسبوق على أئمتها من مختلف دول العالم، حيث تم إيفاد ثمانية موفدين إلى ألمانيا خلال شهر رمضان الماضي، مع إيفاد بعثة كبيرة إلى دولة كازاخستان إيفادًا دائمًا وبعثة أخرى إلى دولة تنزانيا وبعثة ثالثة إلى البرازيل وغيرهم من دول العالم، ومن خلال الأداء المتميز لموفدي الأوقاف تقدمت بعض الدول بطلبات لإيفاد الأئمة إيفادًا دائمًا .

وأشار إلى أن دور أكاديمية الأوقاف الدولية ريادي ومتعاظم حيث صار دورها عالميًّا ومحوريًّا في مجال التدريب، فتم عقد دورتين للأئمة السودانيين ودورة للأئمة الفلسطينيين، ودورة لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، ودورة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، إضافة إلى الدورة الحالية لكبار علماء الهند والتي تضم ( 18 ) أستاذًا جامعيًّا بينهم سبعة عمداء للكليات الدينية بدولة الهند.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أنالبروتوكول يهدف لتعزيز المنتج الوطني في مجال الخدمات، ويشمل كل أعمال الوزارة، سواء من تستضيفه الوزارة في المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية للقرآن الكريم أو في أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، أو من يتم إيفادهم من أئمة وزارة الأوقاف وقرائها إلى مختلف دول العالم.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني نسخة من كتاب الله عز وجل.. كما أهدى نسخة إلى محمد فرحات رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران.

ووقع البروتوكول عن وزارة الأوقاف المهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف وعن شركة مصر للطيران محمد فرحات رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.