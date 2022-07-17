وزير الرى يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لعقد اسبوع القاهرة الخامس للمياه، والاستعدادت الخاصة بفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ cop 27.

وتم مناقشة مستجدات تنظيم الجناح الدولى للمياه والمساهمة فى اعداد المبادرة الرئاسية الخاصة بالمياه والمزمع تدشينها خلال المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما يجرى الاعداد لترتيب يوم المياه بالبرنامج الرئاسى للمؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة.

واستعرض عبد العاطى مجهودات السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه فى الإعداد للنسخة الخامسة من الإسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

كما استعرض المجهودات المبذولة فى الإعداد ليوم المياه والمزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذى سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية، وذلك فى إطار مساعى مصرلدمج ملف المياه والعمل المناخي.

وقال عبد العاطى أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

وأضاف أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمى للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وستتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالى من خلال إسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم350 مزارع للمسابقة لعرض تجاربهم، ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

كما سيتم خلال الأسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذى تم إطلاقه خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.