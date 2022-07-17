نائب محافظ الإسماعيلية يكرّم فريق طلائع المستقبل أبطال الدورى الممتاز للصم

كرم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، فريق نادي طلائع المستقبل والمتوج بطل لدوري الصم لموسم 2021/2022 ضمن 36 نادي ومركز شباب وتحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية بعد فوزه على فريق الوليدية بأسيوط بالمبارة النهائية بالمركز الأولمبي بالمعادي. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالشباب والرياضة، خاصة من ذوي الهمم و في ضوء الدعم و الرعاية الذي تُوليه الدولة والقيادة السياسية لهم.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وسامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة ومحمد المرشدي رئيس نادي طلائع المستقبل و محمد الإسناوي المدير المالي للنادي.

ويعد هذا الإنجازالكبير هو الأول في تاريخ النادي ومحافظة الإسماعيلية.

وحرص نائب المحافظ على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق؛ مؤكدًا على تقدير محافظ الإسماعيلية لهذا الانجاز و اعتزازه بهم و دعمهم خلال الفترة الماضية و استمرار هذا الدعم؛ للحفاظ على هذا الإنجاز.

و من جهته أشار سامي عبد الحليم مدير عام الشباب و الرياضة بالمحافظة، إلى الدعم الكامل الذي حظى به نادي طلائع المستقبل حيث قام محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، بتخصيص قطعة أرض؛لإنشاء ملعب لهم بالإضافة إلى إنشاء مقر لهم ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة هذا العام.

كما وجه الفريق الشكر لمحافظة الاسماعيلية على الاهتمام بذوي الهمم و دعم مبادرات قادرون باختلاف و التي انتجت جيلًا قادرًا على التنافس و التمييز، مؤكدا على أن هذا الإنجاز و الذي يُعد تاريخيًا، حققه أبناء الإسماعيلية بالإرادة و الدعم.

وخلال الاحتفالية قدم نائب المحافظ شهادات التقدير للجهاز الفني و للاعبي فريق طلائع المستقبل و حرص "عصام" على التقاط الصور التذكارية مع أبطال الدوري و درع الدوري الممتاز للصم لهذا الموسم 2021/2022.