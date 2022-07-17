اليوم السابع
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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية

الأحد، 17 يوليه 2022 10:33 ص
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية قمة جدة
إيمان حنا

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عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة، بمدينة جدة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.وفق واس.
وأشادت بالكلمات التي ألقاها قادة الدول المشاركة خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة دعمها للجهود العربية والدولية كافة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.
 
 

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