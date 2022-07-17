منظمة التحرير الفلسطينية تثمن الموقف العربى الثابت والتاريخى من القضية الفلسطينية

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ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين والذي كان جليا وواضحا في قمة "جدة".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه يُشيد بتأكيد الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي.

وقال الكاظمي ،في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/ وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في ‫قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي".