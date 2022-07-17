اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 12:02 ص
أكرم القصاص
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منظمة التحرير الفلسطينية تثمن الموقف العربى الثابت والتاريخى من القضية الفلسطينية

الأحد، 17 يوليه 2022 12:00 ص
منظمة التحرير الفلسطينية تثمن الموقف العربى الثابت والتاريخى من القضية الفلسطينية قمة جدة
أ ش أ

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 ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين والذي كان جليا وواضحا في قمة "جدة". 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه يُشيد بتأكيد الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي. 

وقال الكاظمي ،في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/ وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في ‫قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي".


وأضاف"الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا".

 


قمة جدة

قمة جدة للتنمية

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل



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