اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة لوجستية جديدة لزيادة مساحة ميناء الإسكندرية 273 فدانا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 17 يوليه 2022 10:30 ص
منطقة لوجستية جديدة لزيادة مساحة ميناء الإسكندرية 273 فدانا.. اعرف التفاصيل ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى هيئة ميناء الإسكندرية، ووزارة النقل، إلى تطوير الميناء وزيادة المساحة التخزينية والأرصفة، لكى يواكب ميناء الإسكندرية الموانئ الدولية، ومن ضمن المشروعات العامة فى الميناء، مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية.

 
ويقدم "اليوم السابع" معلومات عن المشروع الجديد وأهميته:
 
 
1- هو من أهم مشروعات ميناء الإسكندرية 
 
 
2- يهدف إلى زيادة لمساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي.
 
 
3- المشروع  على مساحة 273 فدانا متصلا بوسائل النقل متعدد الوسائط .
 
 
4- يهدف إلى تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية 
 
 
5- يهدف إلى تنشيط النقل النهري
 
6- يهدف إلى تعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء.
 
 
7- يهدف إلى  تخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث .
 
8- تم  ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الأسكندرية.
 
9- وتم البدء في تنفيذ الاعمال.
 
10- تم تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندريه

الطرق والكبارى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة