منطقة لوجستية جديدة لزيادة مساحة ميناء الإسكندرية 273 فدانا.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى هيئة ميناء الإسكندرية، ووزارة النقل، إلى تطوير الميناء وزيادة المساحة التخزينية والأرصفة، لكى يواكب ميناء الإسكندرية الموانئ الدولية، ومن ضمن المشروعات العامة فى الميناء، مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية.