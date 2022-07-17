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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية أوروبية

الأحد، 17 يوليه 2022 10:21 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة طيران ضمن 116 رحلة أسبوعية، بداية من أمس السبت وحتي الجمعة المقبل، حيث تصل تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية . 
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدوليه من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندي، و17 من المطارات الايطالية . 
 
بينما يستقبل المطار خلال الاسبوع 16 رحلة من المانيا و35 رحلة من التشيك والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر .
 
 

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