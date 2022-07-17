اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين بفيضان فى جنوب غرب الصين

الأحد، 17 يوليه 2022 07:59 ص
مصرع 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين بفيضان فى جنوب غرب الصين فيضانات - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، حسبما أفاد تليفزيون الصين المركزي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، "حتى الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد، لقي ستة أشخاص حتفهم نتيجة الفيضانات وفقد 12 آخرون".

 

في يومي الجمعة والسبت، هطلت أمطار غزيرة في شمال سيتشوان، مما أدى إلى حدوث فيضانات طالت 22.3 ألف شخص في 13 قرية. وفي بعض المناطق تعرضت خطوط الكهرباء لأضرار جسيمة وتعطلت المواصلات على الطرق، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

 


الصين

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