مصرع عاملين وإصابة ثالث بغيبوبة أثناء أعمال تطهير بئر للصرف الصحى بسوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوفاة عاملين وإصابة أخر داخل بئر للصرف الصحى بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وتم تحرير المحضر للازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإصابة المدعو أحمد . ف . م . ال 36 سنة بإختناق وغيبوبة تامة أثناء تواجده داخل بئر للصرف الصحى خاص بشقيقة وتم إنتشاله على قيد الحياة ونقله للمستشفى للعلاج.

بينما لقى شعبان . ج . ع . 44 سنة، وياسر . ز. إ . 32 سنة مصرعهما داخل نفس البئر ولم يتمكن الأهالى من إستخراجهم من داخل البئر وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث وتم إنتشال الجثتين ونفلهما إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبسؤال مالك المنزل قرر أن شقيقة المصاب والمتوفين كانوا يقومون بأعمال الكسح والتطهير لبئر الصرف الصحى الموجود بالمنزل وأثناء العمل داخل البئر شعروا بإختناق وتم إستخراج أحدهم على قيد الحياة والأخرين جثتين هامدتين ونفى الشبهة الجنائبة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التجقيق.