اليوم السابع
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مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

الأحد، 17 يوليه 2022 11:52 ص
مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادي انقلاب وتصادم بالمنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالطريق  الزراعي أمام مركز مطاي، مما أسفر  في مصرع ربة منزل 
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ثانيا بتصادم سيارة ملاكي بأخرى مكروباص، أمام إدارة المرور بالمنيا الجديدة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.
 
تم نقل جثمان ربة المنزل إلى مشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمنيا العام لتلقي العلاج تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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