مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالطريق الزراعي أمام مركز مطاي، مما أسفر في مصرع ربة منزل

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ثانيا بتصادم سيارة ملاكي بأخرى مكروباص، أمام إدارة المرور بالمنيا الجديدة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

تم نقل جثمان ربة المنزل إلى مشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمنيا العام لتلقي العلاج تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.