اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
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مسئول أوكرانى: لا تزال قريتان تحت سيطرتنا فى منطقة لوجانسك

الأحد، 17 يوليه 2022 10:27 ص
مسئول أوكرانى: لا تزال قريتان تحت سيطرتنا فى منطقة لوجانسك الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك الأوكرانية سيرهي هايداي اليوم الأحد، أنه لا يزال هناك قريتان تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوجانسك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هايدي قوله "هذا هو بالضبط ما يدفع الروس إلى الجنون، حيث تم إصدار أوامر لهم بالوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة لوجانسك، لقد أبلغوا مرارًا عن إكمال المهمة ، وربما حصلوا على الجوائز ذات الصلة، لكنهم ما زالوا غير قادرين على تغطية الكيلومترات العديدة المتبقية، كانت إحدى القرى سيطر عليها الروس عدة مرات، لكن في كل مرة كان جيشنا يدفعهم إلى المواقع السابقة، ومع ذلك القوات الروسية لا تتوقف، يعودون ويعانون من خسائر مرة أخرى ."


وأشار إلى أن القوات الروسية شنت يوم أمس السبت غارتين جويتين، وأصابت أربعة صواريخ روسية المستوطنات، كما أطلقت نيران مدفعية مكثفة وأربع قذائف هاون، وحاولت القوات الروسية أيضًا مهاجمة معاقل الدفاع للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوهوريفكا لكنها لم تنجح.


وكانت روسيا قد أعلنت بداية يوليو الجاري أنها سيطرت على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية ومنطقة لوغانسك بأكملها.

 


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