مديرية الزراعة بدمياط تشن حملات لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية

دمياط - فريق المحافظات

قامت مديرية الزراعة بدمياط، بالتنسيق مع مجلس مدينة فارسكور بشن حملة مكبرة استهدفت رصد مخالفات التعديات على الاراضي الزراعية، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتمكنت الحملة من رصد حالة مخالفة على مساحة 100 متر، بمدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور، فضلا عن رصد عددا من الحالات الأخري بالمدينة.

ومن جانبه أكد سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة في دمياط، أن هناك تنسيق جيد بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرصد تلك المخالفات وملاحقتها في المهد، لافتا إلي وجود تعليمات صارمة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن التصدي لتلك التعديات والتعامل الفورى معها.

واضاف وكيل زراعة دمياط، أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة يتابع اولا بأول ما يتم إنجازه في هذا الشأن، مضيفا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يعد من ملفات الأمن القومي، مشيرا إلى وجود لجان رصد تحول البري لرصد أية مخالفات تمهيدا للتعامل معها في الإطار الذي ينظمه القانون.