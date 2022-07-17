محمد صبحي: نحن فى مرحلة حرجة لا يتم استخدام الرصاص لكن سلاح تشويه عقول أبنائنا

الدقهلية: شريف الديب

أكد الفنان محمد صبحى أن الدقهلية هى أولى الخطوات المستدامة فى بناء الإنسان، وأن قضية الوعى وبناء الإنسان تعتمد على روافد ثلاثة وهى الثقافة والفن والتعليم.

وأشار إلى أن بالمنصورة جامعة عظيمة قدمت النصر العديد من العلماء والمفكرين والأطباء، وتعد هى اعلى محافظة فى تقديم البحث العلمى، وهى التى يقاس به تقدم الأمم عن طريق الأبحاث العلمية المقدمة.

وأضاف بأن أصبحت مدينة المنصورة على الخريطة الطبية، حيث بدأ العديد من المرضى يؤكدوا بأنهم متوجهين إلى المنصورة لإجراء عملية جراحية، وهو ما يثبت مكانته وهو شى مشرف.

وأكد أن المنصورة تحتاج إلى أن يكون به 10 مسارح وليس مسرح واحد أو اثنين، وهذا القضية أطالب به الجميع ليتكاتف ليحققها، واقول ذلك لأبناء المنصورة ورجال الأعمال وإذ كنت تقدم خير فهذا خير أيضا، لأننا هنبنى طفل خلال أربع سنوات لأن بعد 20 سنة أما يبنى أمه أو يهدم أمه، والفن والثقافة ام يبنى أو يهدم ونحن فى مرحلة حرجة جدا، مرحلة لا يتم استخدام الرصاص أو القنابل يستخدم سلاح جديد وهو تشويه عقول أبناءنا وشبابكم حتى لا تكون هناك أمه، وارجو الانتباه.

جاء ذلك خلال حفل انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المنصورة المسرحى "دورة الراحل محمود نسيم"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و يستمر المهرجان من السبت الموافق 16 يوليو وحتى الجمعة 22 يوليو. وحضر الاستقبال الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والنائب أحمد الشرقاوى.

وسيتضمن المهرجان 16 عرض مسرحى و 13 ورشة فنية فى كل مجالات المسرح "تمثيل، كتابة مسرحية، قراءة نص مسرحي، تأثير الموسيقى فى المسرح، إعداد موسيقي، دراماتورج، ديكور وتكنولوچيا، مكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة، وحكى " وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين فى جميع المجالات.

ويرأس المهرجان الدكتور أيمن الشيوي، ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط،و رئيس اللجنة التنفيذية النائب أحمد سلام الشرقاوى.

واعلنت إدارة مهرجان المنصورة المسرحى عن شروط المشاركة فى المهرجان وهى أن لا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة، ولا تقل عن 45 دقيقة، وألا يزيد عدد أفراد العرض المسرحى عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحى مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية، وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت.

ومن جهته أكد النائب أحمد الشرقاوى رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، انه سيتم عرض نماذج متميزة من العروض المسرحية على عدد من مسار مدينة المنصورة أبرزها مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية، و مسرح قصر ثقافة المنصورة، و عدد من مسارح جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى من أجل تأصيل ملامح المسرح و نشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق.

وأضاف الشرقاوى أن المهرجان يهدف إلى تنشئة اجيال قادرة على مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مؤكدا على ضرورة تحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن.