اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 09:02 م
أكرم القصاص
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محافظ مطروح: إجراءات رادعة ضد أى محاولات لاستغلال الركاب

الأحد، 17 يوليه 2022 07:26 م
محافظ مطروح: إجراءات رادعة ضد أى محاولات لاستغلال الركاب جولة المحافظ
مطروح -فريق المحافظات

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التزام جميع سيارات الأجرة والاتوبيسات بمطروح بتعريفة الأجرة الجديدة التى أقرتها المحافظة وفقا لقرار تحريك أسعار الوقود والتى تتراوح بزيادة ما بين 5 إلى 7 % فقط للآخرة الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة والتى قامت ادارة مواقف المحافظة بإعلانها على يافطات بمواقف السيارات، مع المتابعة المستمرة والمرور على المواقف والاطمئنان على الالتزام بها مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى محاولات لاستغلال الركاب.

وأكد محافظ مطروح خلال جولته على التزام جميع السائقين بحسن التعامل وعدم تحميل الركاب أى مبالغ زيادة عن الأسعار المقررة، وأنه سيتم مواجهة أى تجاوزات بكل حسم.

ووجه محافظ مطروح مسئولى الشركات بالدفع بمزيد من الأتوبيسات لاستيعاب الزيادة والإقبال الكبير على المحافظة فى الصيف، كما تفقد محافظ مطروح محطات الوقود بشارع شكرى القواتلى بمدخل المدينة بالكيلو واحد ومتابعة الالتزام بأسعار الوقود المقررة والتى تم إعلانها من خلال شاشات إلكترونية.


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