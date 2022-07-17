محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء المدن والوحدات القروية بالتواجد فى مواقف السيارات

يأتي ذلك على خلفية تعديل أسعار المنتجات البترولية وصدور قرار محافظ كفر الشيخ والذي حمل رقم 2489، بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة من 5 إلى 7 %.

ووجه محافظ كفر الشيخ، إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة مفاجئة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار بالضوابط والتعريفة الجديدة المقررة دون تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية وكلف مسئولي التموين بالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعي مع توافر جميع المنتجات البترولية بكل منافذ التسويق وفق الأسعار المقررة حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

وواصلت جميع الأجهزة التنفيذية حملاتها على محطات الوقود و مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وشهدت المواقف بـ 14 مدينة، لليوم الخامس على التوالي، جولات متعددة لرؤساء المدن وتكثيف الحملات على المواقف على مستوى الأحياء والمراكز للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.



انتظام-العمل-بموقف-دسوق



متابعة-موقف-السيارات-ببيلا



متابعة-موقف-دسوق



متابعة-موقف-كفر-الشيخ



موقف-فوه



هدوؤ-بموقف-الحامول



وضع-بنرات-بموقف-دسوق



متابعة-موقف-الحامول