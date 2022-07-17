محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ليلا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، بالفترة المسائية، لليوم الثانى على التوالى لمتابعة انتظام حركة المواقف، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، واللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد كريم عيد، رئيس مباحث المرور.

كما تابع مواقف سيارات الأجرة بمواقف الإسكندرية وسيدى سالم والحامول وبيلا والسرفيس، وموقف القرى غرب المدينة، والتقى بعدد من المواطنين، ووجه بالتزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادة، ووجه بإزالة تعدٍ.



جانب من جولة المحافظ



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