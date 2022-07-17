محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن أضاحي على 2000 أسرة أولى بالرعاية بقرى المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحي، لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مشددا على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وقد شهدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وحسناء يونس، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، وصول سيارة محملة ب 2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة.