اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن أضاحي على 2000 أسرة أولى بالرعاية بقرى المحافظة

الأحد، 17 يوليه 2022 06:21 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن أضاحي على 2000 أسرة أولى بالرعاية بقرى المحافظة توزيع اللحوم
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحي، لتوزيعها على 2000  أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مشددا على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.
 
 
وقد شهدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وحسناء يونس، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، وصول سيارة محملة ب 2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة.
 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تضامن اجتماعي

أضاحي

إدارات اجتماعية

وزارة الأوقاف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة