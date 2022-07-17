محافظ قنا يفاجئ مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة مفاجئة علي موقف سيارات الأجرة، بمنطقة سيدي عبد الرحيم القنائي والسرفيس الداخلي ومجمع الأتوبيس بمدينة قنا للاطمئنان على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، رافقه طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

شدد محافظ قنا، علي ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، موضحا أنه تم نشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بجميع أنواعها بالمحافظة علي الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.

ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور للتواجد اليومي علي مدار الساعة بجميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين، مؤكدا أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف الداودي، أن الحكومة بكافة اجهزتها التنفيذية تقف جنبا الي جنب مع مواطنيها ضد اي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الابلاغ عن أى مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة علي الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).