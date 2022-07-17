محافظ سوهاج يتفقد رصف الشوارع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع حي شرق سوهاج، لمتابعة سير العمل، والوقوف على نسب التنفيذ، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال رصف شارع الجلاء، بطول 1 كيلومتر، بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وتشمل أعمال الرصف كذلك " شارع المنشية، بطول 300 متر، بتكلفة 600 ألف جنيه، وشارع ياسين العارف، بطول 300متر، بتكلفة 400 ألف جنيه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ .

وأوضح رئيس الحي أنه يتم الإعداد حاليا لرصف منطقة خلف النادي البحري، والانتهاء منها خلال الشهر الجاري، لافتا إلى رصف عدد من الشوارع الجانبية، والتفرعات ببلاط الانترلوك، مشيرا إلى أن الحي شهد الانتهاء من رصف عدد من الشوارع الداخلية ومنها، شارع " الشريف "، وشارع " الجهاد "، وشارع " الكاشف "، بطول 1200 متر، وتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تغيير المرافق لتلك الشوارع .