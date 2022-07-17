محافظ بورسعيد: مصنع إنتاج الغازات صرح صناعى سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 10000 متر مربع، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، الموسعة اليوم، للوقوف على آخر مستجدات العمل داخل المصانع الجديدة بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، ومسئولي شركة الغازات .

وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مشيرا إلى انه سيتم تشغيل المصنع خلال الأشهر القادمة.