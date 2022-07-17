محافظ المنيا يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بمواقف السيارات بأبوقرقاص

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عدداً من مواقف سيارات الأجرة بمركز أبوقرقاص، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%..
محافظ المنيا يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بمواقف السيارات بأبوقرقاصالأحد، 17 يوليه 2022 02:54 م
محافظ المنيا يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة
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