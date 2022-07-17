محافظ المنوفية يجازى نائب رئيس مدينة منوف والمختصين لتقصيرهم فى المتابعة

ولاحظ محافظ المنوفية خلال جولته سوء حالة النظافة بالمدينة ووجود تراكمات قمامة كثيفة بترعة الدون بمدخل قرية ميت ربيعة ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منوف وبالتنسيق الكامل مع وكيل وزارة الرى والموارد المائية بإحضار 2 حفار الآن والدفع بسيارات القمامة لتطهير الترعة وإزالة جميع التراكمات ، وكذا تواجد وحدة التدخل السريع غداً الإثنين بالموقع لرفع تراكمات القمامة أول بأول حفاظاً على المظهر العام وتحسين البيئة وتحقيق الإنسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أنه لن يسمح بوجود أى مسئول مقصر فى مهام عمله بالجهاز الإدارى للمحافظة حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.