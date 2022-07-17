محافظ المنوفية يجازى نائب رئيس مدينة منوف والمختصين لتقصيرهم فى المتابعة

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مجازاة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والمختصين بخصم 3 أيام من راتبهم ، وذلك لتدني سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير في المتابعة اليومية للمنظومة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدينة منوف .
ولاحظ محافظ المنوفية خلال جولته سوء حالة النظافة بالمدينة ووجود تراكمات قمامة كثيفة بترعة الدون بمدخل قرية ميت ربيعة ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منوف وبالتنسيق الكامل مع وكيل وزارة الرى والموارد المائية بإحضار 2 حفار الآن والدفع بسيارات القمامة لتطهير الترعة وإزالة جميع التراكمات ، وكذا تواجد وحدة التدخل السريع غداً الإثنين بالموقع لرفع تراكمات القمامة أول بأول حفاظاً على المظهر العام وتحسين البيئة وتحقيق الإنسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أنه لن يسمح بوجود أى مسئول مقصر فى مهام عمله بالجهاز الإدارى للمحافظة حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة