محافظ المنوفية يتفقد رصف طريق منشأة عصام - بخاتى

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية للوقوف على أخر مستجدات أعمال مشروعات قطاع رصف الطرق الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وممثلى الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق منشأة عصام - بخاتى بداية من ( طريق شبين الكوم – طملاى وحتى قرية بخاتى ) بطول (2,600) كم وبتكلفة ( 8 ) مليون جنيه، وجارى الإنتهاء من رصف (400)م بالطريق ومن المقرر نهو الأعمال خلال 3 أيام، واستمع المحافظ لشرح مهندس الهيئة العامة للطرق عن أعمال التطوير التى تم تنفيذها والتى شملت قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحى وإزالة الإشغالات لتوسعة الطريق.

وشدد المحافظ على القائمين بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية كونه طريق هام وحيوى يخدم أهالى مركزى شبين الكوم والشهداء، يأتى هذا فى إطار اهتمام وسعى المحافظ منذ قدومه لتطوير البنية التحتية لكافة طرق المحافظة، حيث تم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع رصف الطرق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وقدم أهالى قرية بخاتى الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة على أرض الواقع فى تطوير الخدمات ورفع شبكات الطرق داخل المحافظة.

وفى ذات السياق، دشن محافظ المنوفية بدء أعمال الرصف بطريق دلهمو- أشمون بطول (10) كم ضمن المشروع القومى " حياة كريمة " تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وقد تم البدء فى أعمال قطع الفرمة بالطريق، وأشار المحافظ إلى أهمية الطريق كونه رئيسى وحيوى يربط قرية دلهمو بقرى طهواى ومؤنسة مروراً بقرية شما فضلاً عن تخفيف الضغط المرورى وتسهيل الحركة المرورية أمام أهالى مركز أشمون، ووجه المحافظ الهيئة العامة للطرق بالبدء فوراً فى أعمال رصف طريق سنتريس - أشمون.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأنه تم الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بعدد (10) شوارع بالمدينة وهم( شارع سعد زغلول ) بطول 1600م بداية من مركز الشرطة وحتى ميدان الخالدين، وشارع ( محمد محسن ) بطول 1100م بداية من ميدان الجمهورية وحتى صيدلية سلطان، وشارع ( الروضة ) بطول 1000 م من ميدان العبور وحتى مسجد عمر بن الخطاب، وشارع ( عبدالمنعم رياض ) بطول 613 م بداية من مجلس المدينة وحتى السجل المدنى، وشارع ( الثورة) بطول 1600م من شارع بورسعيد وحتى مسجد أبو ضلع، (وشارع العبور) من مركز شرطة أشمون وحتى مسجد الفردوس بطول 470م، (شارع خالد بن الوليد ) بداية من شارع عبدالمنعم رياض وحتى شارع الثورة بطول 400م، 0شارع صلاح الدين) بطول 1775م من كوبرى العزباوى وحتى شارع الثورة، و(شارع الجامعة ) بطول 1400م بداية من مزلقان السكة الحديد حتى وحدة مرور أشمون، (شارع كفر زلابيه) بطول 400م، مضيفاً بأنه جارى الانتهاء من رصف (3) شوارع وهم ( الشارع الموازى للجامعة ) جارى الانتهاء من أعمال الرصف بطول 1300م من أمام مدرسة خالد بن الوليد وحتى وحدة مرور أشمون، (شارع الحسين بن على تم الانتهاء من أعمال التطوير وجارى الانتهاء من رصفه بطول 730م، (شارع بورسعيد) جارى أعمال التطوير ليتم رصفه بداية من مزلقان السكة الحديد وحتى القنطرة بطول 2600م.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة السن بطريق منوف – الحامول بطول 1كم من محطة مياه الحامول وحتى مدخل منوف البحرى، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور لإمكانية استغلال بعض المساحات غير المستغلة لإقامة أسواق جملة أو متنزهات عامة لخدمة أهالى المدينة.

وأكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية للقضاء على الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين تنفيذا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المحافظة قد شهدت طفرة بقطاع الطرق لم تشهدها منذ سنوات طويلة، فقد بلغ حجم استثمارات الدولة فى هذا القطاع (8) مليارات جنيه خلال الثمانى سنوات الأخيرة لتحسين جودة الخدمات والنهوض بحياة وبناء الإنسان المصرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل.