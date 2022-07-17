محافظ القليوبية يتابع مواقف السيارات بالمحافظة للالتزام بالتعريفة المقررة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الخامس على التوالي، مواقف السيارات الفرعية والرئيسية لعدد من مدن المحافظة وخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة من قبل المحافظة بعد تحريك سعر الوقود الأخير، حيث تفقد المحافظ مواقف الخانكة العمومى ومسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، وموقف المؤسسة والزراعة بحى غرب شبرا الخيمة، وموقف سيارات بنها العمومي.

وخلال الجولة تحدث محافظ القليوبية، إلى السائقين وشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة التى وضعتها المحافظة وفق دراسات ومقايسات مرورية علمية بحيث لا يكون فيها إجحاف للسائقين، مطالباً مدير مشروع المواقف بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مطالباً المواطنين بعدم دفع مبالغ مالية أكثر من المقرر والإبلاغ الفورى عن أى سائق يخالف التعليمات عن طريق طلب زيادة فى الأجرة أو الامتناع عن تحميل الركاب.

وتأتى تلك المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية للتأكيد على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أى مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات من السائقين، مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى التعريفة.

ومن الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية للمحافظة قد أعلنت عن تلقى شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة وعن طريق الخط الساخن 114، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضى 0133222979 & 0133212466، ورقم الواتس آب 01119992624، بالإضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والعقيد محمد النوتى مدير مرور شبرا الخيمة.